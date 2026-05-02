本日5月2日（土）の『池上彰のニュースそうだったのか!!』では、「ニュースの裏側解説SP」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！私たちが日々接しているテレビニュースだが、その映像や言葉の端々には、意外な「裏側」が隠されている。スタジオゲストに磯野貴理子、伊集院光、松陰寺太勇（ぺこぱ）、片寄涼太（GENERATIONS）、遠藤理子（櫻坂46）、小田倉麗奈（櫻坂46）を迎え、ニュースの知られざる裏側を徹底