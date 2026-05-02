米アップル（Apple）は4月30日、2026年第2四半期（1月～3月）の業績を発表した。売上高は前年同期比17％増の1112億ドルに達し、同四半期として過去最高を記録。iPhone 17シリーズの好調が業績を牽引した。 iPhone 17とサービス部門が牽引 第2四半期の純利益は295億7800万ドルとなり、ケバン・パレクCFOは「第2四半期の好調な業績により、280億ドル以上の営業キャッシュフローが創出された」と