「ギャルマインド」に強い違和感ここ最近はやや落ち着きを見せつつあるものの、数年前まで「ギャルマインド」という言葉がやたらと持ち上げられていたことは記憶に新しい。自分軸、自己肯定感、ポジティブ、他人に流されない強さ。そうした要素を雑にひとまとめにして、「今こそ必要なのはギャルマインドだ」と語る風潮は、いまだに尾を引いている。だが私は、この言葉の流通のされ方に、ずっと強い違和感を抱いている。というのも