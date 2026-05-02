小売店にとって万引きは死活問題だが、犯人が捕まるまいと取った行動が、さらに店側に大ダメージを与えることもある。投稿を寄せた30代男性は、かつてスーパーでアルバイトをしていた際に遭遇した万引き被害の顛末を明かした。品出しを終えて商品の整理をしていたとき、怪しい動きをする年配男性に気づいたという。「私たちの動きに気付いたのか年配男性はトイレに寄りました」男性は、その年配男性が「商品をかごに入れず手提げの