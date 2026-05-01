圧迫面接は古くて新しい問題SNSを眺めていると、「今日の面接で人格を否定された」「威圧的な態度で質問攻めにあい、頭が真っ白になった」といった、就職活動生や転職活動中の皆様からの悲痛な投稿をいまだに目にします。こうした声に触れるたび、採用に長く携わってきた者として、非常に胸が痛みます。私が人事の世界に足を踏み入れた1990年代から数えると、もう30年以上が経ちます。人事の科学化が進み、ハラスメントへの意識も