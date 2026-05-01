プロボクシングの元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン、43）が、井上尚弥対中谷潤人戦の勝敗を予想した。「中谷はストレートをジャブのように使い続ける必要がある」 スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）は、2026年5月2日に東京ドームで、世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）を相手に防衛戦を行う。 井上、中谷ともに32戦無敗で、井上は32勝（27KO）、中谷は32勝（24KO）。互いに強打を誇り、