さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。 本稿では、2026年5月に開催されるNTTドコモの「d払い」や「dポイント」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元ポイントはdポイント。 ローソンで最大777倍 5月31日までの期間中、全国のローソンでdポイントカードを掲示して200円以上買い物をしたユーザーを対象に、抽選で5万