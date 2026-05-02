さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2026年5月に開催されるNTTドコモの「d払い」や「dポイント」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元ポイントはdポイント。

ローソンで最大777倍

5月31日までの期間中、全国のローソンでdポイントカードを掲示して200円以上買い物をしたユーザーを対象に、抽選で5万人にポイントが進呈される。還元率と当選人数は、1等777倍が100名、2等77倍が1000名、3等2倍が4万8900名となっている。期間中、ボーナスポイントを獲得したユーザーは当選確率が77倍、d払いで支払ったユーザーも77倍、両方を満たす場合は154倍となる。

対象店舗はローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100。獲得できるポイントは、dポイント（期間・用途限定）。

d払いで自動車税納付で最大200ポイント

6月30日までの期間中、d払いの請求書払いを利用して自動車税を支払ったユーザーを対象に、ポイントが進呈される。1000万ポイントの山分けで、1人最大200ポイント、参加人数が1000万人を超えた場合は1人あたり1ポイントが進呈される。エントリーが必要。

dヘルスケア新規契約で最大1500ポイント

6月30日までの期間中、有料版を新規契約したユーザーを対象に、抽選で100名に1500ポイントが進呈される。抽選は毎月実施され、外れた場合でも400ポイントが進呈される。

また、dヘルスケアをはじめて利用するユーザーを対象に、アプリダウンロードと新規ログインで10ポイント、10日間の連続ミッションの1つをクリアで100ポイントが進呈される。

相模原市で最大20％還元

5月20日～6月19日までの期間中、相模原市の対象店舗で「d払い」を利用することで、支払金額の最大20％分のポイントが還元される。還元率は、中小企業の場合20％、大手企業の場合10％。上限は1回あたり1000ポイント、期間中合計2500ポイントとなる。

神戸市と松江市で最大100％還元

対象エリアで「d払い」を利用すると、抽選で支払額の最大100％が還元される。1等は100％、2等は50％、3等は10％、4等は1％で、1回あたりの上限は3万ポイント、期間あたりの上限も3万ポイントとなる。

対象エリアは、神戸市と松江市。