記事ポイントスマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「星系観測機体ステラ＝ヴォイド」のリリースを記念したプレゼントキャンペーンが5月1日より開催声優・中村カンナさんが直筆したサイン色紙が抽選で5名様に当たる公式Xアカウントのフォロー＆リポストで2026年5月15日まで応募可能iOS／Android向け無料スマホRPG「ミリオンモンスター」を運営するEXは、新キャラクター「星系観測機体ステラ＝ヴォイド」のリリースに合