【モデルプレス＝2026/05/01】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が4月30日、自身のInstagramを更新。ショートヘア姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】25歳K-POP美女「爽やかでキュート」と話題の雰囲気ガラリショット◆チェウォン、ショートヘアで透明感溢れる姿披露チェウォンは、韓国の雑誌「Harper’s BAZAAR Korea」5月号のオフショットを投稿。長めのヘアスタイルが