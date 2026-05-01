LE SSERAFIMチェウォン、爽やかショートヘアで雰囲気ガラリ「ビジュアルが天才」「似合いすぎ」と絶賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/01】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が4月30日、自身のInstagramを更新。ショートヘア姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳K-POP美女「爽やかでキュート」と話題の雰囲気ガラリショット
チェウォンは、韓国の雑誌「Harper’s BAZAAR Korea」5月号のオフショットを投稿。長めのヘアスタイルが定着していたが、この日の投稿では耳の下ほどの長さで切り揃えられた爽やかなショートヘア姿を披露した。白のレースがあしらわれたトップスで、透明感あふれる肌や端正な顔立ちが際立つショットや、黄色の花柄のカーディガンを羽織り、両手を頬に添えたキュートな姿などを公開している。
この投稿に、ファンからは「透明感がすごい」「ショートヘアも似合いすぎ」「ビジュアルが天才」「爽やかでキュート」「パーフェクトな美しさ」「肌の白さが際立ってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳K-POP美女「爽やかでキュート」と話題の雰囲気ガラリショット
◆チェウォン、ショートヘアで透明感溢れる姿披露
チェウォンは、韓国の雑誌「Harper’s BAZAAR Korea」5月号のオフショットを投稿。長めのヘアスタイルが定着していたが、この日の投稿では耳の下ほどの長さで切り揃えられた爽やかなショートヘア姿を披露した。白のレースがあしらわれたトップスで、透明感あふれる肌や端正な顔立ちが際立つショットや、黄色の花柄のカーディガンを羽織り、両手を頬に添えたキュートな姿などを公開している。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感がすごい」「ショートヘアも似合いすぎ」「ビジュアルが天才」「爽やかでキュート」「パーフェクトな美しさ」「肌の白さが際立ってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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