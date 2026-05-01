北海道旭川市の旭山動物園に勤務する男性職員（33）が妻の遺体を同園の焼却炉で焼いたと供述したと報道され、同園は、夏期開園を延期していたが、2026年5月1日にようやく開園した。

この事件では、容疑者の職員が死体損壊の疑いで道警に逮捕される事態になっている。動物園への事件の影響が心配されているが、ネット上では、励ましの声が続々届いている。

市長らが客を出迎えるが、呼びかける表情も厳しく...

「残らないように燃やし尽くしてやる」。この事件では、職員は、妻に対して、こんな言葉を投げかけていたと報じられている。

報道によると、妻は、3月下旬から行方不明になっており、職員は、営業時間外の同月31日深夜に、車で遺体を運び込んだとみられている。道警が動物園の焼却炉を調べたところ、妻の遺体の一部が見つかったといい、殺人の疑いも視野に捜査が進められている模様だ。

旭山動物園の開園は、4月29日に予定していたが、5月1日になって実現した。

この日は、旭川市の今津寛介市長と動物園の園長が、午前9時30分の開園で客を出迎えたが、呼びかける表情も厳しかった。

今津市長は1日、Xを更新し、開園に当たってまず謝罪した。

そして、「本日の開園に至るまで多くの皆様から励ましのメッセージ、ご支援をいただいてまいりました。本当にありがとうございます」と感謝を述べ、「動物園は大変厳しい状況ではありますが、皆様の激励の声を、旭山の力に変えて前を向いて歩んで参りたいと存じます」と決意を語った。

「動物たちの命の輝きをしっかりと伝えて参ります」

今津市長は、投稿の最後に、「旭山動物園は今までもこれからも、動物たちの命の輝きをしっかりと伝えて参ります」などとして、ハッシュタグ付きで「#伝えるのは命」と強調した。

開園に当たって、旭川市役所の公式Xも、メッセージを投稿した。

続いての投稿では、「晴天の中、たくさんの皆さんにお越しいただいています」として、「これまでもこれからも変わらない 動物たちの姿をぜひご覧ください！」と呼びかけた。

今津市長や市役所のX投稿に対しては、励ましの声が続々と寄せられている。

「動物たちに罪はないです」「無事に開園できてよかった」などと書き込まれ、「どうかスタッフさん全員にケアを」「子供から大人まで笑顔になれる 動物園にして下さい！」とエールが送られていた。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）