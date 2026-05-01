1等が前後賞合わせて5億円のドリームジャンボ宝くじの販売が始まりました。秋田市広面の売り場ではさっそく多くの人が宝くじを買い求めていました。秋田市の広面チャンスセンターです。幸運の招き猫の宝くじ売り場として全国で知られています。1995年以降、1億円以上の当せんが17件あったこちらの売り場。ドリームジャンボでの当せん者が多かったということです。高額の当せんが出ることを期待して、スタッフも