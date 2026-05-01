1等が前後賞合わせて5億円のドリームジャンボ宝くじの販売が始まりました。



秋田市広面の売り場ではさっそく多くの人が宝くじを買い求めていました。



秋田市の広面チャンスセンターです。



幸運の招き猫の宝くじ売り場として全国で知られています。



1995年以降、1億円以上の当せんが17件あったこちらの売り場。



ドリームジャンボでの当せん者が多かったということです。





高額の当せんが出ることを期待して、スタッフも準備に力が入ります。売り場のスタッフ「やっぱり三大ジャンボなので気合いは入っております。2等でも1億円なので億万長者になる方は増えると思いますので、こちらも頑張って売りたいと思います。思いを込めております」午前10時の販売開始とともに多くの人が買い求めていました。ことしのドリームジャンボ宝くじは、1等が前後賞合わせて5億円、ドリームジャンボミニの1等は前後賞合わせて1億円です。億万長者を目指してさっそく願掛けをします。「まずは残しますね 子供たちにマンションでも買って」「長野に行きたいです娘が嫁いでいるので」「 何回か5万とか当たったことあったのでそれであそこがいいな 」「健やかに老後を過ごしたいな」「 50年前に家を建てたのでまた建て替えしたい 」ドリームジャンボ宝くじの販売は今月30日土曜日までで、抽せん会は来月10日水曜日に行われます。※5月1日午後6時15分のABS news every.でお伝えします