バスケットボールB3リーグの香川ファイブアローズは、昨夜（30日）、プレーオフ準決勝進出をかけて金沢武士団（かなざわさむらいず）との第3戦に臨みました。 先に2勝したチームが次に進むプレーオフ。両チームとも一歩も譲らず、1勝1敗で迎えた第3戦です。試合は、香川が第2戦で崩れた守備を立て直し、序盤からターンオバーからの速攻で得点を重ねていきます。 この日は