バスケットボールB3リーグの香川ファイブアローズは、昨夜（30日）、プレーオフ準決勝進出をかけて金沢武士団（かなざわさむらいず）との第3戦に臨みました。

先に2勝したチームが次に進むプレーオフ。両チームとも一歩も譲らず、1勝1敗で迎えた第3戦です。試合は、香川が第2戦で崩れた守備を立て直し、序盤からターンオバーからの速攻で得点を重ねていきます。

この日は、シュートも好調で、前半を42対28とリードして折り返しました。第3クオーター。香川にスーパープレーが飛び出します。身長2メートルを超えるアレックス選手がこのアリウープ。その後も相手に追い上げる隙を与えなかった香川が、93対65で金沢を破り準決勝進出です。

（香川ファイブアローズ 籔内幸樹ヘッドコーチ）

「ぼくたちはここで負けられないなと。日に日に気持ちが大きくなっています。セミファイナルも大変なゲームになりますが、どこが相手でも、あと4つ勝つことには変わりません」

香川ファイブアローズは、今月9日からホームで新潟アルビレックスBBとプレーオフ準決勝を戦います。