宮粼駿イメージボード全集6「耳をすませばOn Your Mark」 宮粼駿 著、スタジオジブリ 編 岩波書店6,160円ISBN：9784000288361 岩波書店は、宮粼駿手書きのイメージボードやストーリーボードを収録した書籍「宮粼駿イメージボード全集」の第6弾「耳をすませばOn Your Mark」を、6月4日に発売する。B4・並製・140ページで、価格