本場イタリアの味や技を集めた物産展が、熊本市の鶴屋百貨店で1日に始まりました。 【写真を見る】イタリア気分を味わおうジェラートや焼きたてピザなど71の店が鶴屋百貨店で「イタリア展」始まる 熊本 毎年人気の「イタリア展」では、期間中、71の店がジェラートや雑貨など自慢の品を展開します。 焼きたてピザを会場で こちらのピザは世界大会で優勝経験のあるシェフが手がけた1枚。焼きたてをその場で味わ