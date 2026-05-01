多摩モノレール全線の自動券売機で、「たまモノこどもワンデーパス」が期間限定で発売されています。価格は小学生200円で、通常の1日乗車券より250円もお得に利用できます。さらに、沿線の対象施設で提示すると様々な特典が受けられる「ぐるプレ」にも対応しており、ゴールデンウィークや休日のファミリーでのお出かけに最適です。2026年春の多摩を遊び尽くすこのパスの概要やお得な活用術、地域活性化への期待などをご紹介します