多摩モノレール全線の自動券売機で、「たまモノこどもワンデーパス」が期間限定で発売されています。価格は小学生200円で、通常の1日乗車券より250円もお得に利用できます。さらに、沿線の対象施設で提示すると様々な特典が受けられる「ぐるプレ」にも対応しており、ゴールデンウィークや休日のファミリーでのお出かけに最適です。2026年春の多摩を遊び尽くすこのパスの概要やお得な活用術、地域活性化への期待などをご紹介します。

「たまモノこどもワンデーパス」概要

多摩モノレールは、親子で出かけやすい環境を創出する取り組みとして、小学生用の「たまモノこどもワンデーパス」を期間限定で発売します。

・発売期間：2026年4月25日(土)〜2026年5月31日(日)

・発売価格：小児（小学生）200円

・発売場所：多摩モノレール全駅の自動券売機

・有効期限：発行日当日のみ有効

通常の小児一日乗車券は450円のため、本パスを利用すると250円もお得に多摩モノレール全線を1日自由に乗り降りすることができます。全駅の自動券売機で気軽に購入できるのも嬉しいポイントです。

「ぐるプレ」加盟店での特典でお得に回遊！

「たまモノこどもワンデーパス」の魅力は、乗り放題だけにとどまりません。パスを「TAMAMONOぐるっとプレミアムガイド（通称：ぐるプレ）」に加盟する沿線の対象店舗や施設で提示するだけで、割引やプレゼントなどの特典が受けられます。

多摩動物公園駅の「京王れーるランド」でスタンプカード2倍の特典を受けた後⇒立川南駅の「ラーメンスクエア」でトッピング1品サービスを利用してランチ⇒立川北駅の国営昭和記念公園内「昭和天皇記念館」で団体割引料金を適用してお勉強。このように、お得な特典をハシゴしながら沿線を1日中楽しむことができます。

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お出かけプランの広がりと地域活性化への期待

多摩モノレール

このワンデーパスは、単なる移動手段としてのモノレールの枠を超え、多摩地域の魅力や活力を高める施策といえるでしょう。200円という手頃な価格設定は、子供連れのファミリー層にとって「少し遠出してみよう」という強力な動機付けになります。

近年、上北台から箱根ヶ崎方面への延伸計画や、町田方面への構想などで注目を集める多摩モノレール。こうした沿線施設との緊密な連携企画は、地域の魅力を再発見し、回遊性を高めることで沿線全体の活性化に直結する非常に意義のある取り組みと言えるでしょう。

今年のゴールデンウィークは、お得な「たまモノこどもワンデーパス」を片手に、多摩モノレール沿線で新しいお気に入りスポットを見つけてみてはいかがでしょうか？

（画像：多摩モノレールHPより）

鉄道チャンネル編集部

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