占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年5月の運勢を占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】「審判」の逆位置は、物事に再挑戦する機会が巡ることを表します。今月は、過去に諦めたことにもう一度挑戦できるチャンスが訪れそうです。ただし、決断を渋るのはNG。今回はうまくいくと自分を信じて、一歩踏み出してみましょう