【ふたご座】2026年5月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年5月の運勢を占います。
【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】
「審判」の逆位置は、物事に再挑戦する機会が巡ることを表します。
今月は、過去に諦めたことにもう一度挑戦できるチャンスが訪れそうです。
ただし、決断を渋るのはNG。今回はうまくいくと自分を信じて、一歩踏み出してみましょう。
【ラッキーカラー：オレンジ】
オレンジは前向きな気持ちや行動力を高めます。再挑戦のチャンスを後押しし、自信を持って進む力を与えてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】
「審判」の逆位置は、物事に再挑戦する機会が巡ることを表します。
今月は、過去に諦めたことにもう一度挑戦できるチャンスが訪れそうです。
ただし、決断を渋るのはNG。今回はうまくいくと自分を信じて、一歩踏み出してみましょう。
オレンジは前向きな気持ちや行動力を高めます。再挑戦のチャンスを後押しし、自信を持って進む力を与えてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)