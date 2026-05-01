【世界ゴルフ新潮流】【宮崎氏コラム】課金してるのにこんなもん？ファン目線に立っていない有料ゴルフ中継の「物足りなさ」低迷が続く国内男子ツアーの救世主になるのか。男子ツアーを統括する一般社団法人日本ゴルフツアー機構（JGTO）と投資ファンドの日本産業推進機構（NSSK=津坂純社長）が連携し、ジャパン・プロゴルフツアー「J-Tour」（Jツアー）という新会社を設立した。本格始動は来年からだという。Jツアーの構想は