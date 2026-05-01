日本バスケットボール協会は30日、ことし9月のアジア大会に向けた女子日本代表のメンバーを発表し、ヘッドコーチに、山形市出身でトヨタ自動車の大神雄子ヘッドコーチが就任しました。トヨタ自動車アンテロープスの大神ヘッドコーチは2019年に3人制日本代表のコーチを務めていて、5人制の日本代表を指揮するのは初めてです。大神ヘッドコーチは、山形市出身で愛知県の名門・桜花