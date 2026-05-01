このほど開催された「星野リゾート オンラインプレス発表会 2026春」。今回も驚くほど多数の新規開業施設や新しい取り組みが発表されたが、注目はコスパ旅が叶う新施設＆海外施設。物価高でも旅をしたくなるような「BEB5門司港」や「リゾナーレグアム」をピックアップして紹介しよう。○4年ぶりの「BEB」が開業 - 全室「海峡ビュー」の絶景ホテル星野リゾートは「世界で通用するホテル運営会社」をビジョンに掲げ、ラグジュアリー