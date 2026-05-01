Prime Videoの人気シリーズ「ザ・ボーイズ」のスピンオフ「ジェン・ブイ」は、シーズン2をもって終了となった。実現しなかったシーズン3には、すでに構想されていた物語があったという。だが、そのアイデアは完全に失われたわけではないのかもしれない。 「ザ・ボーイズ」ユニバースの中心人物であるエリック・クリプキが米に語ったところによると、「ジェン・ブイ」シーズン3のため