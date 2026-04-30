警察学校の伝統行事「金峰山 駆け足 登山訓練」に入校したばかりの新人警察官が挑みました。 【写真を見る】70年続く伝統行事新人警察官が「駆け足登山訓練」に挑む熊本 これは、熊本市中央区の警察学校から約16キロ離れた金峰山の山頂を目指して走るというもので、1956年から70年続く熊本県警の警察学校の伝統行事です。 新人警察官の姿に教官は… 新人警察官「天気には恵まれないんですけど、今ある力を出し切って勝ち抜