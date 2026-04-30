警察学校の伝統行事「金峰山 駆け足 登山訓練」に入校したばかりの新人警察官が挑みました。

【写真を見る】70年続く伝統行事 新人警察官が「駆け足登山訓練」に挑む 熊本

これは、熊本市中央区の警察学校から約16キロ離れた金峰山の山頂を目指して走るというもので、1956年から70年続く熊本県警の警察学校の伝統行事です。

新人警察官の姿に教官は…

新人警察官「天気には恵まれないんですけど、今ある力を出し切って勝ち抜きたいと思います」

新人警察官「結構走るの苦手なんですけど、班のみんなと協力して頑張りたいと思います」

かつて、この訓練を経験したという教官は、新人が成長していく姿に期待を寄せます。

教官「1か月でだいぶ頼もしくなったなと思います。頑張ってもらうしかないので。自分たちを信じて一生懸命走ってくれることを信じています」

雨の中の険しい山道

教官「頑張って！いってらっしゃい」

雨の中、市街地を走り抜けること6キロ、残りは険しい山道です。走るのが苦手な仲間を班のメンバーで支えることも訓練の狙いです。

スタートから約1時間半、ゴールが見えてきました。

同じ班のメンバー「頑張れー！ナイスー！おつかれ！」

ともに走りぬいた仲間と喜びを分かち合います。

新人警察官「最初の目標通り、班で笑顔でゴールできたのでよかったです」

新人警察官「きついこともあったんですけど、みんなで走りきれたというのがほんとにすごくうれしいし、とても気持ちよかったです」

ただ、訓練はここで終わりではありませんでした。登山口から山頂までの約2.5キロの個人走。ここからは自分との闘いです。

新人警察官「ここからは敵なので関係ないです。私がナンバーワンです」

"一人前の警察官になるため" 訓練は始まったばかりです。