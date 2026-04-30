今年度初の警報です。山形県はクマの目撃情報が増加していることから4月30日、クマ出没警報を発表しました。山形県内では、4月30日に5件の目撃情報が寄せられるなど、クマの出没が相次いでいます。県は今月27日にクマ出没注意報を発表していましたが、クマに遭遇する危険性がさらに高まったとして4月30日、クマ出没警報を発表しました。期間は当面の間としています。クマから身を守るため、山形県は、山に入る際やクマの目撃情報が