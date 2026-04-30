『おもしろおかしくとんかつ駅伝』を無料で読むありがたいことにメディアに出させてもらえるようになって8年目になります。最初は「すぐ消える」なんてことを言われたりもしたので、それにしてはなんとかギリギリ粘れてるのではないかと思います。8年前まではとにかくお金がなくて年収が6万円でした…と、思っていたのですが、この前引っ越しをした時に昔の年収が出てきて5万8291円でした。6万円を下回っていました。記憶というの