NTTドコモは、ローソンとナチュラルローソン、ローソンストア100で、dポイントが抽選で最大888倍付与されるキャンペーンを開催する。期間は5月1日～6月30日。 期間中、対象店舗で会計時にdポイントカードやdカードなどを提示し、200円（税別）以上の買い物をしたユーザーの中から、抽選でポイントが当たる。期間は、5月1日～31日の「第1弾」と、6月1日ʍ