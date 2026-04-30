NTTドコモは、ローソンとナチュラルローソン、ローソンストア100で、dポイントが抽選で最大888倍付与されるキャンペーンを開催する。期間は5月1日～6月30日。

期間中、対象店舗で会計時にdポイントカードやdカードなどを提示し、200円（税別）以上の買い物をしたユーザーの中から、抽選でポイントが当たる。期間は、5月1日～31日の「第1弾」と、6月1日～30日の「第2弾」に分かれており、両期間合わせて合計10万人にポイントが当たる。

第1弾（5月）は抽選で100人に777倍、1000人に77倍、4万8900人に2倍のポイントが付与され、第2弾（6月）は、100人に888倍、1000人に88倍、4万8900人に2倍となる。

対象のボーナスポイント商品を購入すると、当選確率が第1弾は77倍、第2弾は88倍にアップする。さらに支払いに「d払い」を利用すると、それぞれ同等の倍率が加算され、第1弾は最大で154倍、第2弾は176倍まで当選確率が引き上げられる。

参加にはエントリーが必要で、1回のエントリーで両方の期間が対象となる。付与上限は、1等が1万ポイント、2等と3等が3000ポイント。ポイントは期間・用途限定で、8月末に付与される。有効期限は付与日から94日間となる。