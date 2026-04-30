シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。着物姿で登場し、黒柳徹子（92）から「きれいね」と絶賛された。ちゃんみなが「いらっしゃいませ」と登場すると、自身の言い間違いに気づき「お邪魔いたします…“いらっしゃいませ”って…（笑い）。私が言うなんてね。すいません失礼しました。お邪魔します」と笑いながら座った。黒柳は「すてきなお