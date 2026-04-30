声優の平野綾が、29日Xを更新。TVアニメ「涼宮ハルヒシリーズ」の主要キャラクター声優たちの貴重な集合写真を公開し、反響が寄せられている。【映像】平野綾が公開した貴重なオフショット（複数カット）2006年から放送が始まったTVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」。ヒロインの涼宮ハルヒが団長を務める、学校未公式団体「SOS団」が繰り広げるSF風味の学園ストーリーで、平野はヒロイン・涼宮ハルヒ役を担当してきた。これまで自身