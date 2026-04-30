３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．６５ポイント（０．１１％）高の４１１２．１６ポイントと続伸した。３月１２日以来、約１カ月半ぶりの高値水準を切り上げている。中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。２８日に開かれた中央政治局会議では、不動産政策を１年ぶりに取り上げ、「不動産市場の安定に努め、都市更新を着実に推進する」との方針が確認された。そのほか、当局は「人工知