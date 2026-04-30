３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．６５ポイント（０．１１％）高の４１１２．１６ポイントと続伸した。３月１２日以来、約１カ月半ぶりの高値水準を切り上げている。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。２８日に開かれた中央政治局会議では、不動産政策を１年ぶりに取り上げ、「不動産市場の安定に努め、都市更新を着実に推進する」との方針が確認された。そのほか、当局は「人工知能（ＡＩ）＋」行動を全面的に実施する構え。関連銘柄を物色する動きも目立っている。

ただ、上値は限定的。連休を前に様子見ムードも漂った。中国は５月１〜５日が労働節（メーデー）の休日で、本土市場は休場となる。原油高騰も不安視。日本時間３０日にＷＴＩ原油先物は一時、１００米ドル／バレルの大台を突破した。米イランの紛争が始まった直近の高値を大幅に更新している。米イランの和平交渉が停滞する中、トランプ氏は大規模な軍事攻撃を計画していると複数メディアが報道。イラン側も反撃するのは必至で、ホルムズ海峡の封鎖も長期化すると懸念されている。指数は安く推移する場面もみられた。

一方、中国の景況感は強弱が分かれる内容。寄り付き直後に国家統計局が公表した今年４月の製造業ＰＭＩは５０．３と市場予想の５０．１を上回ったが、非製造業業ＰＭＩは４９．４と予想の４９．８を下回っている。その後に発表された民間によるＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国製造業ＰＭＩは５２．２と、市場予想（５１．０）を上回った。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、不動産の上げが目立つ。緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が６．８％高、華遠地産（６００７４３／ＳＨ）が２．９％高、華麗家族（６００５０３／ＳＨ）が２．０％高、光明地産（６００７０８／ＳＨ）が１．６％高、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が１．３％高で引けた。

半導体株も高い。半導体ウエハー中国大手の杭州立昂微電子（６０５３５８／ＳＨ）が５．２％、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が３．８％、半導体材料の有研新材（６００２０６／ＳＨ）が２．０％、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が１．３％ずつ上昇した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、人工知能（ＡＩ）半導体大手の中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が２０．０％（ストップ）高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は５．２％高と他の主要指数をアウトパフォームした。軍需産業株、メディア・娯楽株、証券株の一角なども買われている。

半面、非鉄や産金、鉄鋼、建材など資源・素材株はさえない。洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が３．０％、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が２．２％、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が２．９％、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が２．５％、杭州鋼鉄（６００１２６／ＳＨ）が３．６％、宝山鋼鉄（６０００１９／ＳＨ）が２．６％、華新建材集団（６００８０１／ＳＨ）が４．５％、北京金隅集団（６０１９９２／ＳＨ）が２．４％ずつ下落した。消費関連株、自動車株、医薬株、銀行株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が４．１３ポイント（１．４９％）高の２８１．３３ポイント、深センＢ株指数が１０．６８ポイント（０．９０％）安の１１８２．２９ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）