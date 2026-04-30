エレコムは、阪神タイガース公式ロゴをあしらった「ECLEAR（エクリア）リカバリーウェア」を5月上旬に発売する。観戦後のリラックスタイムから就寝前まで、着るだけで疲労回復をサポートするコンディショニングウェアだ。●さりげない公式ロゴで普段使いもOKECLEARリカバリーウェアは、トップスの胸元や袖、パンツ部分に阪神タイガースの公式ロゴをさりげなく配置。ファン心をくすぐりながらも、派手すぎないデザインでルーム