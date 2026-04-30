山崎製パンが、点数シール30点分で「白いフレンチディッシュ」がもらえる「春のパンまつり 2026」を4月30日まで開催中です。SNS上では、「あと1.5点分」「6.5点足りない」という声や、すでに皿と引き換えた人から「とても使い勝手がよい」「今年のお皿は使いやすい」という声が上がっています。【画像】すごっ…拡大必須！コチラが「ランチパック」の春のパンまつり・シール配点チェックリストです！あと1日…「高配点」を狙う