山崎製パンが、点数シール30点分で「白いフレンチディッシュ」がもらえる「春のパンまつり 2026」を4月30日まで開催中です。SNS上では、「あと1.5点分」「6.5点足りない」という声や、すでに皿と引き換えた人から「とても使い勝手がよい」「今年のお皿は使いやすい」という声が上がっています。

【画像】すごっ…拡大必須！ コチラが「ランチパック」の春のパンまつり・シール配点チェックリストです！

あと1日…「高配点」を狙うなら？

同社の公式アカウントは、「春のパンまつりは本日まで。今年も春のパンまつりにたくさんご参加いただき、ありがとうございました。お皿の引き換えは5月17日（日）まで！ ※北海道地区は5月31日（日）まで実施中です」と伝えています。

投稿に対して、「今年も全力でいかせてもらいました。パンまつりのお皿大好きです」「9皿いただきました。ありがとうございます」「今年のお皿は使いやすい。来年はもっと大きい四角皿ほしいな」というコメントが寄せられています。

最終日となり、まだ点数シールを集め切れていない人からは、「まだ15.5点だ」「6.5点足りないんだが？」「10点足りない」と嘆く声が上がっています。

公式アカウントは、「ランチパック」に貼られている点数シールの「配点チェックリスト」を公開しており、SNS上では「あれっ、1.5点は意外と定番の売れ筋商品に付いているんですね」「たまごが好きなので1点以上はうれしい」との声が上がりました。

1.5点のシールが貼られているのは「たまご」「ピーナッツ」「ツナマヨネーズ」「4種のおいしさ（たまご・ツナ・ロースハム・ソーセージ）」です。

また、公式アカウントは、和菓子と洋菓子の対象商品も公開。和菓子では「月餅」「栗まん」「桃山」などが1.5点、洋菓子では「イチゴスペシャル」「生クリームロール（北海道産生クリーム使用）4枚入」が1.5点、「まるごとバナナ」などが2点と、高い点数が付いています。同社の公式サイトでは、すべての対象商品が確認できます。