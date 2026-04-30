半世紀以上にわたって歌声をつないできた合唱団が秋田市にあります。その節目を記念した演奏会が10年ぶりに開かれ、メンバーがそれぞれの思いを胸に歌声を奏でました。創立は1971年。秋田市を拠点に活動している、秋田女声合唱団です。現在は、50代から80代までの22人が県の内外で開かれるコンサートなどへの参加に向けて、週1回の練習に励んでいます。休憩時間にものどのケアを欠かしません。記者「何を配ってる？」