バスケットボール男子、B2リーグの山形ワイヴァンズが今シーズンの戦いを終え、4月29日、山形県上山市でチームを支えるファン・「ブースター」たちへの感謝祭を開催しました。会場では初めに、山形ワイヴァンズの石川裕一ヘッドコーチが今シーズンの反省と来シーズンへの意気込みを話しました。B2リーグでワイヴァンズは東地区7チーム中6位で、プレーオ