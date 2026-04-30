120日MA割れ後に5～10％の下落＝米ドル／円 米ドル／円が、足下で157円程度まで上昇してきた120日MA（移動平均線）に接近してきた。米ドル／円の方向感の乏しい横這いが続く中で、120日MAが上昇したためだ（図表1参照）。2022年以降米ドル高・円安傾向が続く中でも、120日MAを割れると一時的に米ドル安・円高に向かうパターンが繰り返された。120日MAは、円安から円高への反転における分岐点になってきた。【図表1】