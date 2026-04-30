4月29日（水・祝）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜 夜11時06分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】“世界初”の白い粉がAI時代の切り札に？消費電力9割カット…次世代メモリの正体急速なAIの普及により、世界が直面している「電力の大量消費」という深刻な社会課題。ChatGPTへの質問