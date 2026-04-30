“世界初”の白い粉がAI時代の切り札に？消費電力9割カット…次世代メモリの正体
4月29日（水・祝）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜 夜11時06分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】“世界初”の白い粉がAI時代の切り札に？消費電力9割カット…次世代メモリの正体
急速なAIの普及により、世界が直面している「電力の大量消費」という深刻な社会課題。ChatGPTへの質問1回がグーグル検索10回分、10秒間の動画生成がグーグル検索2万回分の電力消費に相当するという。特にネットシステムの拠点であるデータセンターの電力不足は喫緊の課題となっている。この危機に立ち上がったのが、広島大学発のスタートアップ「マテリアルゲート」だ。
彼らが開発するのは、世界初となる「単分子誘電体」という素材。一見ただの“白い粉”に見えるこの素材が、コンピューターのメインメモリに革命を起こし、消費電力を9割以上削減する可能性を秘めているという。CEOの中野佑紀と、その恩師であり開発者の西原禎文は、15年以上にわたる研究を経てこの技術を確立させた。
かつて大手企業ですら断念した「メモリの小型化と処理速度の両立」という壁を、分子一つで記憶を保持するという独自の理論で突破。2018年の後輩の結婚式で「起業」を決意したという師弟コンビが、日本発の技術で世界のインフラを変えようとしている。
スタジオでは、若林が実際に“謎の白い粉”を手に取り、その正体を深掘り。さらに、2050年の実現を目指した「脳型メモリ」という驚きの未来構想にまで迫る。
また、EVの航続距離を伸ばす新素材や蓄熱システムなど、日本の省電力技術の最前線を俯瞰し、持続可能なデジタル社会のあり方を検証する。
「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で！
MC：若林正恭（オードリー）
ゲスト：Material Gate（マテリアルゲート）CEO 中野佑紀 CSO 西原禎文
解説：安生健一朗（K-kaleido 社長）
ナレーター：大塚明夫
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急速なAIの普及により、世界が直面している「電力の大量消費」という深刻な社会課題。ChatGPTへの質問1回がグーグル検索10回分、10秒間の動画生成がグーグル検索2万回分の電力消費に相当するという。特にネットシステムの拠点であるデータセンターの電力不足は喫緊の課題となっている。この危機に立ち上がったのが、広島大学発のスタートアップ「マテリアルゲート」だ。
彼らが開発するのは、世界初となる「単分子誘電体」という素材。一見ただの“白い粉”に見えるこの素材が、コンピューターのメインメモリに革命を起こし、消費電力を9割以上削減する可能性を秘めているという。CEOの中野佑紀と、その恩師であり開発者の西原禎文は、15年以上にわたる研究を経てこの技術を確立させた。
かつて大手企業ですら断念した「メモリの小型化と処理速度の両立」という壁を、分子一つで記憶を保持するという独自の理論で突破。2018年の後輩の結婚式で「起業」を決意したという師弟コンビが、日本発の技術で世界のインフラを変えようとしている。
スタジオでは、若林が実際に“謎の白い粉”を手に取り、その正体を深掘り。さらに、2050年の実現を目指した「脳型メモリ」という驚きの未来構想にまで迫る。
また、EVの航続距離を伸ばす新素材や蓄熱システムなど、日本の省電力技術の最前線を俯瞰し、持続可能なデジタル社会のあり方を検証する。
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ナレーター：大塚明夫