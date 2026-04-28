小泉防衛相が６月下旬に韓国を訪問し、安圭伯（アンギュベク）国防相と会談する方向で調整に入ったことが分かった。

１月に安氏が来日して小泉氏と会談した際、相互訪問を毎年行うことで合意しており、その一環となる。両国の防衛協力の強化や、北朝鮮への対応などを協議する見通しだ。

複数の日本政府関係者が明らかにした。小泉氏は昨年１０月の防衛相就任後、初めての訪韓となる。滞在中には、北朝鮮との軍事境界線や在韓米軍を視察することも調整している。

北朝鮮はロシアと軍事協力を深め、今月１９日にはクラスター爆弾とみられる弾頭を搭載したミサイル発射実験を行うなど、軍事能力を高度化させている。日韓両政府は、こうした動きを踏まえ、安全保障面でも密に意思疎通し、連携をアピールしたい考えだ。

両国は５月上旬にも、外務・防衛当局の次官級による「２プラス２」の協議を初めて行う。今年１月には、航空自衛隊が韓国空軍機に燃料の給油支援を実施するなど、部隊間の連携・交流も進んでいる。会談では、周辺の安保環境について意見を交わし、日韓、日米韓の安保協力のさらなる推進を確認するとみられる。