「大人が満足する」バーガーを目指して開発され、2021年4月より肉厚ビーフのレギュラーメニューとして親しまれているマクドナルドの『サムライマック』

レギュラー化5周年を迎えたことを記念し、新商品「炙り醤油風たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」が期間限定・夜マック限定で登場します！

販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）

「大人が満足する」バーガーを目指して開発され、2021年4月より肉厚ビーフのレギュラーメニューとして親しまれているマクドナルドの『サムライマック』。

レギュラー化5周年を迎えたことを記念し、新商品「炙り醤油風たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」が期間限定で登場します！

販売期間は、5月7日（木）から5月19日（火）まで。

夕方5時からの「夜マック」限定メニューとして、全国のマクドナルド店舗にて提供されます。

現在レギュラー販売されている『サムライマック』は、100%ビーフ2枚とコクのあるチェダーチーズ2枚を重ねた定番の「炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ」と、2025年3月から新たに加わった具材感たっぷりの「炙り醤油風たまごベーコン肉厚ビーフ」の2種類。

どちらも、つなぎを一切使用していないジューシーな100%ビーフのおいしさが堪能できると好評を集めています。

今回新たに登場する「炙り醤油風たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は、これら2つのレギュラー商品の魅力を贅沢に“いいとこ取り”した、夜の食事にぴったりの一品です。

厚みのある100%ビーフパティ2枚に、ぷるぷるのたまご、シャキシャキのレタス、スモークベーコン、コクのあるホワイトチェダーチーズをトッピング。

にんにくのコクとたまねぎの甘さが後を引く、香ばしい炙り醤油風ソースが、2枚の肉厚ビーフとたまごを美味しく包み込みます。

「炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ」の圧倒的なボリューム感と、「炙り醤油風たまごベーコン肉厚ビーフ」の具材感を同時に味わえる、大満足間違いなしのディナーメニューです。

炙り醤油風たまごベーコンダブル肉厚ビーフ

価格：単品840円〜

販売期間：2026年5月7日（木）〜5月19日（火）

午後5時〜閉店まで（24 時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

香ばしく焼き上げられたつなぎの入っていない厚みのある100％ビーフを2枚重ね、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた、ボリューミーで満足感抜群の一品です。

香ばしくトーストした、ケシの実を使用したバンズでサンドしました。にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、厚みのある2枚のビーフとたまごを包み込む、ボリューム満点でやみつきになる味わいです。

レギュラー販売中：炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ

価格：単品590円〜

午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

香ばしく焼き上げられたつなぎの入っていない厚みのある100%ビーフを2枚重ね、コクのあるチェダーチーズを2枚加えた、ビーフのおいしさを味わいつくせる、ボリューム満点の一品。

香ばしくトーストした、けしの実を使用したバンズでサンドしています。

にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、肉のうま味を引き立てる、思わずやみつきになる味わいです。

レギュラー販売中：炙り醤油風たまごベーコン肉厚ビーフ

価格：単品580円〜

午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

香ばしく焼き上げられたつなぎの入っていない厚みのある100%ビーフと、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた、満足感抜群の一品。

にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースがビーフとたまごを包み込む、バランスが絶妙でボリューミーな一品です。

夕方限定『サムライマック』が期間限定で登場！

マクドナルド『炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ』の紹介でした。

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