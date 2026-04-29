俳優の瀬戸朝香さんが29日までに自身のインスタグラムを更新し、新しいヘアスタイルを公開しました。 【写真を見る】【 瀬戸朝香 】ダークネイビーカラーにヘアチェンジ「髪色すっごくお似合い」「朝香さん美しい」瀬戸さんは投稿で、「昨日また一つ作品を終えました」と仕事の区切りを報告。続けて「ひと段落したからヘアチェンジ」とつづり、髪型を変えたことを明かした。 新しいカラーについて「ただのブラッ