俳優の瀬戸朝香さんが29日までに自身のインスタグラムを更新し、新しいヘアスタイルを公開しました。



【写真を見る】【 瀬戸朝香 】 ダークネイビーカラーにヘアチェンジ 「髪色すっごくお似合い」「朝香さん美しい」



瀬戸さんは投稿で、「昨日 また一つ作品を終えました」と仕事の区切りを報告。続けて「ひと段落したから ヘアチェンジ」とつづり、髪型を変えたことを明かした。





新しいカラーについて「ただのブラックだと なんだかな…と思い 少しだけブルーを入れた ダークネイビーな感じ」と解説。さらに「伸びた分だけ 重い部分を軽くしてもらいました 前髪も切ったよ」と詳細を伝えつつ、「長さはね… ひたすら伸ばすのみ！」と語りました。





また、投稿された動画で瀬戸さんは、黒を基調としたカジュアルな服装にスタイリッシュな眼鏡をかけ、ヘアチェンジしたダークネイビーの髪を様々な角度から披露し、リラックスした様子が収められています。





この投稿にファンからは、「髪色すっごくお似合い」「朝香さん美しい」「めちゃ魅力的ですね」などのコメントが寄せられました。



【担当：芸能情報ステーション】