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俳優の瀬戸朝香さんが29日までに自身のインスタグラムを更新し、新しいヘアスタイルを公開しました。
 

【写真を見る】【 瀬戸朝香 】　ダークネイビーカラーにヘアチェンジ　「髪色すっごくお似合い」「朝香さん美しい」


瀬戸さんは投稿で、「昨日　また一つ作品を終えました」と仕事の区切りを報告。続けて「ひと段落したから　ヘアチェンジ」とつづり、髪型を変えたことを明かした。
 


新しいカラーについて「ただのブラックだと　なんだかな…と思い　少しだけブルーを入れた　ダークネイビーな感じ」と解説。さらに「伸びた分だけ　重い部分を軽くしてもらいました　前髪も切ったよ」と詳細を伝えつつ、「長さはね…　ひたすら伸ばすのみ！」と語りました。
 


また、投稿された動画で瀬戸さんは、黒を基調としたカジュアルな服装にスタイリッシュな眼鏡をかけ、ヘアチェンジしたダークネイビーの髪を様々な角度から披露し、リラックスした様子が収められています。
 


この投稿にファンからは、「髪色すっごくお似合い」「朝香さん美しい」「めちゃ魅力的ですね」などのコメントが寄せられました。

【担当：芸能情報ステーション】