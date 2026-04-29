【GR GT】 予約開始：4月30日 6月20日 発売予定 価格：880円 【トミカプレミアムRacing GR GT3】 予約開始：4月30日 6月20日 発売予定 価格：1,980円 タカラトミーは、トミカ「GR GT」と「トミカプレミアムRacing GR GT3」を4月30日より予約開始することを発表した。発売は6月20日を予定しており、価格