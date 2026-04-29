【楽天ブックス：「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」抽選販売】 抽選期間：5月18日12時～5月22日23時54分 当選者販売期間：6月2日12時～6月10日23時59分 楽天ブックスは、アクションフィギュア「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」の抽選販売を5月18日12時から実施する。応募期間は5月22日23時54分まで。 「METAL STRUC